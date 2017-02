Schulz: Habe sehr geringen Anteil an SPD-Aufschwung

Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz spielt seine Bedeutung für den Aufschwung der SPD in den Umfragen herunter. Sein persönlicher Anteil daran sei «sehr gering». Das sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für die «klassisch sozialdemokratischen Werte» wie Respekt, Toleranz und Zusammenhalt stünden viele. Die SPD zeige jetzt aber wieder, dass sie an sich selbst glaube. Deshalb stehe sie so gut da. Die SPD ist seit Schulz' Ausrufung als Kanzlerkandidat in den Umfragen aus ihrem jahrelangen 20-bis-25-Prozent-Tief auf Werte über 30 Prozent hochgeschossen.