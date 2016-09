Dieser Termin wird für Hillary Clinton vermutlich vorerst einer der letzten sein. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin hat nach Angaben ihrer Ärztin eine Lungenentzündung. Nun seien Ruhe und Antibiotika angesagt. Clinton musste am Sonntag bereits die Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 in New York vorzeitig verlassen. Weniger als zwei Monate vor den Wahlen richtete der Vorfall prompt das Augenmerk auf Clintons Gesundheitszustand. Über den wird seit Jahren spekuliert. Zu Beginn der vergangenen Woche hatte sich Clinton auf einer Veranstaltung in Ohio über ihren Husten noch lustig gemacht. Am Freitag stellte Clintons Ärztin die Lungenentzündung fest. Die 68-Jährige befinde sich aber auf dem Wege der Erholung. Eine Wahlkampfreise nach Kalifornien am Montag wurde dennoch abgesagt.