Schwedens Prinz Alexander wird getauft

Drottningholm - In Schweden kommt die Königsfamilie am Mittag zur Taufe von Prinz Alexander zusammen. Der kleine Sohn von Prinz Carl Philip und seiner Frau Sofia, ist im April zur Welt gekommen. Er ist das erste Kind des Paars, das im vergangenen Sommer geheiratet hat. Getauft wird der Baby-Prinz in der Kirche auf dem Wohnsitz des Königspaars, Schloss Drottningholm. Dabei hat er fünf Paten an seiner Seite, darunter Carl Philips Schwester, Kronprinzessin Victoria, und Sofias Schwester Lina Frejd.