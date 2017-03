Schweinsteiger will alles für Titel bei Chicago Fire tun

Chicago - Bastian Schweinsteiger will sich auch bei den Chicago Fire voll in den Dienst der Mannschaft stellen. «Ich kann keine Titel garantieren», sagte der Fußball-Weltmeister auf seiner ersten Pressekonferenz bei seinem neuen Verein. Aber er verspreche, dass er alles dafür tun werde, eines Tages dahin zu kommen. Schweinsteiger wird für Chicago Fire mit der Rückennummer 31 spielen. Er habe nach einem Gespräch mit Trainer Veljko Paunovic gespürt, «dass hier etwas vorangehen soll». Und diese Herausforderung nehme er an.