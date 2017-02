Schweizer Atomkraftwerk an deutscher Grenze wieder am Netz

Leibstadt - Das Schweizer Atomkraftwerk Leibstadt ist nach einer Störung der Abgasanlage und vorübergehender Abschaltung wieder am Netz. Der Reaktor an der deutschen Grenze sei heute wieder hochgefahren worden, teilten die Betreiber mit. Die Anlage war sechs Monate lang wegen oxidierter Brennstäbe abgeschaltet. Am Freitag wurde sie neu gestartet. Allerdings musste sie einen Tag später erneut runtergefahren werden - diesmal wegen einer technischen Fehlfunktion in der Abgasanlage.