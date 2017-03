Schwerer Schneesturm zieht über Nordosten der USA

New York - Wenige Tage vor dem kalendarischen Frühlingsanfang bereiten sich Millionen Menschen im Nordosten der USA auf einen schweren Schneesturm vor. Allein in New York könnten bis zu 50 Zentimeter Schnee fallen, warnte der Nationale Wetterdienst. Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde seien möglich. Auch für die Neuengland-Staaten sowie Teile von New Jersey, Pennsylvania, Ohio, West Virginia, Maryland und Delaware. Ein heute in Washington geplantes Treffen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump wurde wetterbedingt auf Freitag verschoben.