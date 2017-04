Sechs Tonnen Kokain in Kolumbien beschlagnahmt

Barranquilla - Die kolumbianische Polizei hat über sechs Tonnen Kokain im dreistelligen Millionenwert beschlagnahmt. Die Droge sollte von Barranquilla nach Spanien verschifft werden, teilte Staatschef Juan Manuel Santos via Twitter mit. Er beziffert den Marktwert der 6,2 Tonnen in Europa auf 200 Millionen Euro. Das Kokain gehörte dem «Clan del Golfo», dem größten Verbrechersyndikat in Kolumbien. Es war unter Metallschrott versteckt worden. In Kolumbien wurden in diesem Jahr bereits insgesamt 103 Tonnen Kokain beschlagnahmt.