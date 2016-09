Seehofer bekommt für seinen Kurs volle Rückendeckung der Gremien

Schwarzenfeld - CSU-Chef Horst Seehofer hat vom Vorstand seiner Partei volle Rückendeckung für seinen Kurs in der Flüchtlingsdebatte bekommen. Bei einer CSU-Vorstandsklausur in Schwarzenfeld sei in acht Abstimmungen jeweils einstimmig über die einzelnen Themenbereiche beschlossen worden, so Seehofer. Das sei ganz formal geschehen, «um legitimiert zu wissen, wie die Haltung» im Führungszirkel der Partei sei. Seehofer sprach von einer «Klausur der Geschlossenheit und des klaren Kurses für die CSU».