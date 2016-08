Seehofer dringt auf Ende der Debatte um K-Frage

Berlin - CSU-Chef Horst Seehofer hat die CDU zu einem rasche Ende der Kanzlerkandidaten-Debatte ermahnt. Die Diskussion dieser Tage werde bald beendet sein, sagte er am Abend in Landshut voraus. Die Debatte über die Zukunft von Kanzlerin Angela Merke, die auch von Spitzen der CDU geführt wurde, sei «dämlich», betonte Seehofer. Es sei klar abgesprochen zwischen Merkel und ihm, dass die Personalfragen für die Bundestagswahl in CSU und CDU erst nach den Sachthemen geklärt werden sollten.