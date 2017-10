Seehofer sieht keine neuen Hürden für Jamaika-Sondierungen

Berlin - CSU-Chef Horst Seehofer sieht nach der ersten großen Sondierungsrunde für eine Jamaika-Koalition eine Basis für weitere Gespräche. «Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt näher gekommen sind. Aber es haben sich auch keine Hürden jetzt aufgebaut um weiterzugehen», sagte der bayerische Ministerpräsident nach dem Treffen von Union, FDP und Grünen in Berlin. Man wisse nun noch genauer, wie Positionen begründet würden. Als nächstes gehe es «Schritt für Schritt in immer tiefere Debatten». Seehofer betonte zugleich Positionen der CSU in Abgrenzung vor allem zu den Grünen.