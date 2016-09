Seilbahngondel-Panne am Montblanc: 45 Menschen noch nicht gerettet

Chamonix - Nach der Seilbahn-Panne am Montblanc müssen etwa 45 Menschen die Nacht in mehr als 3000 Metern Höhe verbringen. Unter ihnen ist ein Kind von zehn Jahren. 65 Menschen konnten mit Hubschraubern unter schwierigen Bedingungen bereits in Sicherheit gebracht werden, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Von Nachmittag an saßen 110 Menschen in der Seilbahn fest. Sie seien nicht in Gefahr gewesen, hieß es. Die Hubschrauber hätten die Menschen auf die italienische Seite des Montblancs gebracht. Verhedderte Kabel der Seilbahn waren der Grund für den Ausfall.