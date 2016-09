Signal der Stabilität: G20-Gipfel beschließt Aktionsplan für Wachstum

Hangzhou - Mit einem Aktionsplan wollen die führenden Industrie- und Schwellenländer die kraftlose Weltkonjunktur ankurbeln. «Das Wachstum ist weiter schwächer als erstrebenswert», hieß es in der Erklärung zum Abschluss des G20-Gipfels im ostchinesischen Hangzhou. In ihrem Kommuniqué wollen die wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt ein Signal der Stabilität und der Zuversicht geben. Für negative Folgen des geplanten Ausstiegs der Briten aus der EU sieht sich die Gruppe gut gerüstet. Das Referendum trage aber «zur Unsicherheit in der globalen Wirtschaft» bei, hieß es.