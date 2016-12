Das fand die Berliner Polizei nicht lustig: Ein Mann hat nach Angaben der Einsatzkräfte auf Deutschlands größter Silvesterparty am Brandenburger Tor "Bombe, Bombe, Bombe" gerufen. Er wurde festgenommen und bekommt eine Anzeige. "Er feiert nun #Welcome 2017 bei uns", twitterte die Polizei am Samstag über den Unruhestifter. Sonst wurden bis zum Abend keine größeren Zwischenfälle gemeldet.

#Nichtlustig.

Auf der #Festmeile rief ein Mann "Bombe, Bombe, Bombe". Die Antwort: Festnahme & Anzeige. Er feiert nun #Welcome2017 bei uns. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 31. Dezember 2016

Die Feier in der Bundeshauptstadt wird nach dem Terroranschlag in Berlin von starken Sicherheitsmaßnahmen begleitet. Böller sind dort verboten.

Erste Böller-Opfer in Berliner Krankenhäusern

Andernorts in Berlin wurde dagegen schon weit vor dem Jahreswechsel kräftig geknallt - mit verheerenden Folgen: Das Berliner Unfallkrankenhaus, das auf Verletzungen mit Böllern spezialisiert ist, nahm bis zum Samstagmorgen bereits vier Menschen mit schweren Verletzungen auf, darunter ein Kind. In allen Fällen hätten sich die Patienten entweder Körperteile abgesprengt oder durch Feuerwerkskörper so schwer verletzt, dass sie amputiert werden mussten, sagte eine Sprecherin der Klinik.

In einem weiteren Fall büßte ein 28-Jähriger in der Nacht zu Samstag zwei Finger ein. Der nicht zugelassene Feuerwerkskörper, den der Mann am geöffneten Schlafzimmerfenster gezündet habe, sei sofort explodiert, teilte die Polizei mit. Die Wucht der Explosion ließ außerdem die Fensterscheibe bersten. Die herumfliegenden Scherben fügten dem Mann zusätzlich Schnittwunden zu. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. In der Wohnung stellten Polizisten weitere Böller sicher.





220 illegale Böller sichergestellt

Gleich 220 illegale Böller sowie mehrere Schreckschusswaffen und 2500 Schuss Munition stellte die Polizei am Freitagabend in einer anderen Wohnung sicher. Von dem Balkon der Wohnung aus waren zuvor Schüsse abgefeuert worden, Anwohner hatten daraufhin die Polizei gerufen. Die ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz gegen den 54-jährigen Mieter der Wohnung.

Polizei und Zoll warnen seit Jahren vor den Gefahren illegaler Böller. Unbeirrbare besorgen sich trotzdem in jedem Jahr das gefährliche Feuerwerk, das meist aus Osteuropa eingeschmuggelt wird.