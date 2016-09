Sony stellt neue Playstation-Varianten vor

New York - Weltpremiere in New York: Sony hat zwei neue Versionen seiner Spielkonsole Playstation 4 präsentiert. Der japanische Elektronikriese stellte mit der «PS4 Pro» ein leistungsstärkeres Highend-Upgrade vor, das sich an eingefleischte Gaming-Fans richtet. Zudem wurde mit der «PS4 Slim» eine abgespeckte und energieeffizientere Variante gezeigt, die neue Kundengruppen ansprechen und der Xbox One S von Microsoft Konkurrenz machen soll. Im nächsten Jahr will Wettbewerber Microsoft eine neue Runde im Wettrüsten bei Spielekonsolen eröffnen.