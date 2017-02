SPD entscheidet über Personal und Programm zur NRW-Wahl

Düsseldorf - Die nordrhein-westfälische SPD fällt heute ihre wichtigsten Entscheidungen für die Landtagswahl am 14. Mai. Bei einer Delegiertenkonferenz in Düsseldorf soll Parteichefin und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft zur Spitzenkandidatin gewählt werden. Zuvor will ein außerordentlicher Landesparteitag über das Wahlprogramm beraten und es beschließen. Die SPD regiert in NRW seit 2010 mit den Grünen.