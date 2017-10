SPD triumphiert in Niedersachsen - Reicht es für Rot-Grün?

Hannover - Triumph für die SPD, schwere Schlappe für die CDU: Drei Wochen nach ihrer historischen Niederlage bei der Bundestagswahl haben die Sozialdemokraten die Landtagswahl in Niedersachsen überraschend klar gewonnen. Die CDU rutscht ab, nachdem sie in Umfragen lange geführt hatte. SPD und Grüne können sich sogar noch Hoffnungen auf eine Fortsetzung ihrer Regierung machen. ARD und ZDF präsentierten gegen 20.00 Uhr Hochrechnungen, wonach SPD und Grüne mit 67 Mandaten die absolute Mehrheit um einen Sitz verfehlten. In einer weiteren ARD-Analyse reichte es ganz knapp - in ihr wurde die Verteilung der Überhangmandate bereits hochgerechnet.