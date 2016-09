Staatschefs treffen sich erstmals wieder in Somalia

Mogadischu - Zum ersten Mal seit Jahrzehnten haben sich afrikanische Staatsoberhäupter in dem Krisenland Somalia getroffen. Neben den Präsidenten von Kenia und Uganda - Uhuru Kenyatta und Yoweri Museveni - versammelten sich auch Vertreter der ostafrikanischen Entwicklungsbehörde zu einer Konferenz in der Hauptstadt Mogadischu. Seit dem Gipfel der Afrikanischen Union 1974 war Somalia nicht mehr Gastgeber für Treffen hochrangiger Delegationen. Die Sicherheitsmaßnahmen in der Hauptstadt Mogadischu wurden verschärft.