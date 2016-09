Einmal im Jahr veröffentlichen Wirtschaftswoche und Immobilienscout24 ein großes Städteranking. Die Studie untersucht, in welchen Städten es sich am besten leben und arbeiten lässt. Wo die Wirtschaftskraft groß ist, wo es Jobs und gute Gehälter gibt. Wenig überraschend liegt auch in diesem Jahr München in nahezu allen Kategorien vorne.

Die Studienautoren haben aber nicht nur den Ist-Zustand untersucht, sondern blicken auch nach vorne. In einem gesonderten Zukunftsranking geben sie eine Prognose ab, welchen Städten es in Zukunft besonders gut gehen wird. Der Gedanke, der dem zugrunde liegt: Die fortschreitende Digitalisierung wird in den kommenden Jahren viele Branchen umwälzen. Sie wird viele traditionelle Arbeitsplätze vernichten - und an anderer Stelle neue entstehen lassen. Welche Standorte sind für diese Umbrüche besonders gerüstet?

Anhand von 13 Indikatoren untersuchte das Institut der deutschen Wirtschaft die Zukunftsfähigkeit der 69 kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Die Indikatoren zielten vor allem darauf, herauszufinden, wo die schlauesten Köpfe sitzen. Die Forscher berücksichtigten Faktoren wie Abiturquote, Uni-Absolventen in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sowie den Anteil der Beschäftigten in Forschung, Entwicklung und kreativen Dienstleistungen. Aber auch der Anteil an Künstlern und die Versorgung mit schnellen Internetverbindungen fand Berücksichtigung.

München ist auch im Zukunftsranking vorne mit dabei, steht allerdings nicht an der Spitze. Die besten elf Zukunftsstädte Deutschlands zeigt unsere Fotostrecke.