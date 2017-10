Steinmeier warnt beim Einheitsfest vor neuen Mauern

Mainz - Am Tag der Deutschen Einheit hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor neuen Mauern gewarnt und Ehrlichkeit in der Flüchtlingspolitik gefordert. «Die große Mauer quer durch unser Land ist weg», sagte Steinmeier bei der zentralen Feier in Mainz. Aber das Wahlergebnis vom 24. September habe gezeigt: «Es sind andere Mauern entstanden, weniger sichtbare, ohne Stacheldraht und Todesstreifen.» Mauern aus Entfremdung, Enttäuschung und Wut seien bei manchen so fest, dass Argumente nicht mehr durchdrängen. Der Bundespräsident verlangte statt Argumenten Empörung.