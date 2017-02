Cerne-Appell geht ins Leere – Fall Timo Kraus bleibt ein Rätsel

Auch der sehr persönliche Aufruf von Moderator Rudi Cerne in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" hat der Polizei keine neuen Hinweise im Fall des vermissten HSV-Managers Timo Kraus gebracht. "Es hat lediglich einen Anruf im Studio gegeben, aber der war so pauschal, dass man nicht von einem Hinweis sprechen kann", sagte Pressesprecher Jan Krüger von der zuständigen Polizeiinspektion Hamburg-Harburg.

Gleich zu Beginn der Sendung hatte das ZDF ein Foto des Vermissten eingeblendet und sich Moderator Rudi Cerne persönlich an die Zuschauer gewandt. Cerne hatte laut Auskunft einer Sprecherin in der "Hamburger Morgenpost" darauf gedrängt, den Fall zu thematisieren. Hintergrund seien Cernes "enge Beziehungen zum HSV" durch seine Tätigkeit als Sportberichterstatter, so die Sprecherin.

In die Elbe gestürzt und ertrunken?

Der HSV-Manager Timo Kraus ist seit Anfang Januar verschwunden. Nach einer Feier im Hamburger Hafen stieg der 44-Jährige zunächst in ein Taxi, kehrte aber danach wieder zu den Landungsbrücken am Elbufer zurück. Dort verliert sich seine Spur. Die Polizei vermutet, dass er in die Elbe gestürzt und ertrunken ist.

Der Taxifahrer, der Kraus chauffiert hat, ist der wichtigste Zeuge der Ermittler. Allerdings hat er sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet. In seinem Appell sprach ZDF-Moderator Cerne ihn direkt an: "Vielleicht gelingt es uns ja sogar, heute Abend den besagten Taxifahrer persönlich zu erreichen – das wäre ideal."

Doch Cernes Hoffnung hat sich bis jetzt nicht erfüllt. Über die Gründe, warum sich der Mann nicht meldet, kann auch Polizeisprecher Krüger nur spekulieren: "Vielleicht hat er Kraus illegal gefahren. Vielleicht schämt er sich, weil er seinen Fahrgast womöglich rausgeschmissen hat und jetzt erfahren hat, dass der Mann zu Tode gekommen ist."