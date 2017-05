Es passierte in einer ländlichen Gegend im US-Bundesstaat Mississippi. Nach einem Streit mit Familienangehörigen hat ein 35-Jähriger nach Behördenangaben acht Menschen erschossen. Unter den Opfern sollen sich ein Polizist, die Schwiegermutter des Täters und zwei Kinder befinden. Die Bluttat ereignete sich am Samstagabend. Nachdem der Mann die ersten Menschen in einem Haus getötet hatte, soll er in einen Nachbarort gefahren sein und weiter gemordet haben. Der Polizist war zu einem der Tatorte gerufen worden, bevor auch er von dem mutmaßlichen Täter erschossen wurde. Nach seiner Festnahme soll der 35-jährige einer Zeitung ein Interview gegeben haben. Darin sagte er, er habe vorgehabt, sich von der Polizei erschießen zu lassen.