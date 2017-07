Am Montag hat im schweizerischen Schaffhausen eine Person mit einer Kettensäge mehrere Menschen angegriffen und verletzt. Einige davon schwer. Die Tat hat sich in der Innenstadt des Ortes an der deutsch-schweizerischen Grenze ereignet. Hier die ersten Informationen durch Cindy Beer, Pressesprecherin der Polizei in Schaffhausen am Montag: "Der Mann mit der Motorsäge Personen praktisch verletzt hat. Es sind nach wie vor fünf Personen verletzt, zwei davon schwer. Es handelt sich um keinen Terror-Anschlag. Das ist wirklich bestätigt: Es ist kein Terror-Anschlag." Der Täter sei von der Polizei identifiziert worden, jedoch noch flüchtig. Die Sicherheitskräfte fahnden nach einem groß gewachsenen Mann mit Glatze. Und er sei in einem weißen VW unterwegs.