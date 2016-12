Der mögliche Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, soll sich im Internet über den Bau von Sprengsätzen informiert und direkten Kontakt zum IS gehabt haben. Das berichtet die «New York Times» unter Berufung auf Aussagen nicht näher genannter amerikanischer Offizieller vom Mittwochabend. Zwei Tage nach dem Terroranschlag von Berlin haben die Fahnder eine neue heiße Spur: Sie suchen nach einem abgelehnten Asylbewerber aus Tunesien, der schon einmal im Visier der Ermittler war und abgeschoben werden sollte. Gegen den 24-jährigen Anis Amri wurde bereits früher in Berlin wegen Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat ermittelt. Das Bundeskriminalamt hat nun Fahdungsfotos veröffentlicht und um Mithilfe der Bevölkerung gebeten, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. Eine Wohnungsdurchsuchung in Berlin hatte zu keinem Ergebnis geführt. Auch die Untersuchungen des LKW und der Spedition am Westhafen laufen auf Hochtouren. Unterdessen wird der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz heute wieder seine Pforten öffnen - allerdings, wie auch hier am Alexanderplatz, unter erheblich erhöhten Sicherheitsvorkehrungen.