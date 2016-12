Die Zahl der Todesopfer bei einem möglichen Anschlag in Berlin ist in der Nacht gestiegen. Nach jüngsten Meldungen sind auf einem Weihnachtsmarkt zwölf Menschen ums Leben gekommen. Ein Sattelschlepper raste am Montagabend gegen acht Uhr Abends in die Menschenmenge auf dem Breitscheidplatz vor der Gedächtniskirche. Dabei wurden nach Polizeiangaben 48 Besucher teils schwer verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar. Laut Bundesinnenminister Thomas de Maiziere spricht vieles dafür, dass es sich um einen Anschlag handelt hat. Leute vor Ort in der Nacht zu Dienstag mit ihren Gefühlen und Gedanken: "Man weiß nicht mehr, ob man sich sicher fühlen soll in Berlin. Ob man hier den Sicherheitsleuten noch vertrauen kann. Kann ich zumindest nicht mehr." "Aber heutzutage ist es fast Alltag geworden. Du liest jeden Tag irgendeine Scheiß in den Nachrichten. Und immer gibt es Tote." "Von Glück kann man reden. Ich bin sonst jeden Tag da. Aber heute hatte ich Spätschicht." Die Polizei geht davon aus, dass der Lkw vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gesteuert wurde. Der Fahrer des Lkw flüchtete. Einem Polizeisprecher zufolge wurde am Großen Stern kurze Zeit später ein Verdächtiger festgenommen. Es werde überprüft, ob es sich um den Fahrer handele. Der im Lkw geborgene Tote war laut Polizei polnischer Staatsbürger und nicht der Fahrer. Nach Aussage des polnischen Spediteurs Ariel Zurawski, dem der Lastwagen gehört, gab es seit 16.00 Uhr keinen Kontakt mehr zu dem Fahrer, seinem Cousin. Seither sei dieser nicht ans Telefon gegangen, sagte er dem Sender TVN 24. Der Lkw habe am Dienstag in Berlin entladen werden sollen. Er gehe davon aus, dass das Fahrzeug entwendet worden sei.