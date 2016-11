Der Prozess um das Zugunglück von Bad Aibling hat am Donnerstag mit einem Geständnis des angeklagten Fahrdienstleiters begonnen. In einer Erklärung seiner Anwälte bekannte sich Michael P. vor dem Landgericht Traunstein zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Nach der Anklageverlesung zur Prozesseröffnung richtete der Angeklagte das Wort an die Opfer und Hinterbliebenen des Unglücks aus dem Februar. Er bekundete dabei seine Anteilnahme gegenüber den Angehörigen der 12 Toten und sagte, er wisse um seine Schuld. Sein Fehlverhalten könne er aber nicht mehr rückgängig machen. Der Mann gab zudem in einer Erklärung zu, gravierende Fehler gemacht zu haben und seine Dienstpflicht verletzt zu haben. Inwieweit sein Verhalten Grund für den Unfall sei, müsse allerdings der Prozess klären. Nach dieser ersten Einlassung werde sich der Angeklagte nicht weiter persönlich äußern, hieß es. Peter Dürr, Anwalt der Nebenklage, hätte mehr erwartet: "Also, an sich hätten wir schon damit gerechnet, dass er sich zur Sache einlässt, vielleicht auch Fragen beantwortet. Das ist nicht der Fall. Es gab zu Beginn der Verhandlung ein persönliche Einlassung. Er hat sich mit entschuldigenden Worten an die Opfer, an die Angehörigen gewendet. Dann sind zwei ausgefeilte, dezidierte Verteidigererklärungen erfolgt. Hier wurden gewisse Fehler eingeräumt. Im Übrigen äußerte sich der Angeklagte nicht zu den Anklagevorwürfen. Das ist natürlich sein gutes Recht, aber ein gewisse Lücke wird dadurch nicht geschlossen. Das wird die weitere Beweisaufnahme zeigen, ob wir hier noch weitere Erkenntnisse gewinnen können." Anfang Februar waren in der Nähe des Kurortes Bad Aibling zwei Regionalzüge frontal zusammengestoßen. Dabei kamen 12 Menschen ums Leben, über 80 Menschen wurden verletzt. Einige von ihnen schwer. Der wegen des Zugunglücks beschuldigte Fahrdienstleiter war im April in Untersuchungshaft genommen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft spielte er bis kurz vor der Kollision der beiden Nahverkehrszüge ein Online-Spiel auf seinem Smartphone. Durch die Ablenkung soll er den Lokführern die falschen Signale gegeben haben. Der Beschuldigte hatte zunächst das Computerspiel eingeräumt, aber bestritten, davon abgelenkt gewesen zu sein. Laut Gerichtssprecher sind sieben Verhandlungstage angesetzt.