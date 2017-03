Wo ist das Geld? Gibt es mehr Täter? - Banküberfall gibt Polizei Rätsel auf

Ein Überfall auf eine Duisburger Sparkasse sorgte am Donnerstagmorgen für einen Großeinsatz der Polizei. Die Beamten hatten den Bereich um das Gebäude zunächst großräumig abgeriegelt. Am Mittag endete der Einsatz. Polizeisprecher Ramon van der Maat. Polizeisprecher Ramon van der Maat sagt: "Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen und gegen 11.30 Uhr einen gefesselten Mitarbeiter im Tresorraum der Sparkasse gefunden. Der war glücklicherweise unverletzt. Der Polizeieinsatz, was Absperrung und Sondereinsatzkommandos angeht, der ist jetzt damit abgeschlossen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen, wird jetzt in der Bank Spuren sichern. Und die beiden Tatverdächtigen werden vernommen und dann müssen wir halt gucken, inwiefern wir die als Täter auch identifizieren können." Eine Bankmitarbeiterin hatte die Filiale am Morgen betreten und die Situation erkannt. Sie konnte flüchten und der Polizei wertvolle Hinweise geben. Spezialeinheiten drangen dann am Mittag in die Räume der Bank ein. Der oder die Täter befanden sich nicht mehr im Gebäude. Im Umfeld der Sparkasse stieß die Polizei auf zwei Männer, sie wurden in Gewahrsam genommen. Auch nach einem Fahrzeug, das offenbar kurz nach der Alarmauslösung mit zwei jungen Männern davon fuhr, werde gefahndet.