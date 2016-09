Die Stimmung in der sächsischen Kreisstadt Bautzen ist aufgeheizt. Am Mittwoch hat es auf dem Kornmarkt, im Zentrum der Stadt eine Schlägerei zwischen minderjährigen Flüchtlingen und Bautzener Jugendlichen - die laut Polizei zum Großteil dem rechten politischen Spektrum angehören -gegeben. Wie es dazu kam, ist umstritten: "Ich habe auch die vergangenen Tage mitgekriegt, was hier los ist. Dass unsere freundlichen Asylbewerber hier wirklich Tag und Nacht Randale schieben, Frauen angreifen, Leute vollpöbeln." "Jeden Tag, jeden Tag sitzen die Ausländer. Und dann kommen die Nazis und sagen: `Ausländer raus. Geh weg, verpiss Dich´. Und schlägt, jeden Tag. Aber die Polizei macht nichts." Die Polizei in Bautzen gab am Donnerstag eine Pressekonferenz. Der Leiter des Polizeireviers Uwe Kilz: "Es ist so, dass aus einer Gruppe von cirka 15 bis 20 UMAS, also unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern auf eine Gruppe von ca. 80 Personen, die im Wesentlichen deutscher Herkunft waren, sich zusammensetzten aus jüngeren Jahrgängen, Frauen als auch Männern, teilweise auch Personen die relativ eventbetont in der Stadt unterwegs waren und schon dieses oder jenes Maß Bier getrunken hatten, sozusagen zu einer Auseinandersetzung geführt hat. Die UMAS, von denen Steine als auch Bierflaschen in Richtung dieser Gruppierung geworfen wurden, von der anderen Seite, ca. 80 Personen, dann natürlich auch verbal attackiert. Und man hat dann versucht, sich dieser unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber zu bemächtigen." Die Polizei habe die Gruppen mit einem Großaufgebot getrennt und die Unterkunft der Flüchtlinge gegen einen möglichen Angriff beschützt, so Kilz. Dabei seien auch Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt worden. Schon in den vergangen Tagen sei es in Bautzen zu Spannungen zwischen Flüchtlingen und einheimischen Jugendlichen gekommen. Die Behörden hätten das Problem erkannt und würden versuchen, es in den Griff zu bekommen hieß es.