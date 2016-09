Bautzen, 16.09.16: Nach Krawallen in Bautzen setzt die Polizei auf massive Präsenz. Man werde in den kommenden Tagen mit zusätzlichen Kräften vor Ort sein, hieß es von Seiten der Polizei. In der sächsischen Stadt war es zu Zusammenstößen zwischen jugendlichen Flüchtlingen und Anhängern der rechten Szene gekommen. Rechte Gruppen haben daraufhin Demonstrationen angekündigt. Bereits am Abend versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 350 Personen auf dem Kornmarkt und den angrenzenden Straßen. Es handelte sich überwiegend um Einheimische, darunter sollen auch Anhänger der rechten Szene gewesen sein.