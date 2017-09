Männer finden menschliches Skelett bei Schnitzeljagd im Wald

Auf der Suche nach neuen Verstecken für eine elektronische Schnitzeljagd haben zwei Männer in einem Waldgebiet in Nordbayern ein menschliches Skelett gefunden. "Ein Gewaltverbrechen können wir momentan nicht ausschließen", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.



Der Körper lag in einer etwa ein Meter breiten Röhre unterhalb einer nie fertiggestellten Autobahn aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Ob die Leiche in diesem sogenannten Wasserdurchlass eher versteckt oder leicht erkennbar lag, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Leiche lag mehrere Jahre in dem Rohr

"Man kann sicher davon ausgehen, dass der Körper mehrere Jahre dort gelegen hat", sagte der Sprecher. Die Ermittlungen zur Todesursache und zur Identität des Leichnams laufen. Auch Spezialisten des Landeskriminalamtes wurden hinzugezogen.



Die beiden Männer waren am Dienstagabend in dem Waldgebiet etwa 50 Kilometer nördlich von Würzburg zu Fuß auf der Suche nach neuen Verstecken für das sogenannte Geocaching, einer elektronischen Schnitzeljagd. Dabei wird per GPS-Signal nach konkreten Orten gesucht. Meist sind dort Behälter mit kleinen Schätzen versteckt.