Die wegen der NSU-Morde angeklagte Beate Zschäpe hat im Prozess in München am Donnerstag zum ersten Mal persönlich das Wort ergriffen. Sie verlas eine Erklärung, in der sie einräumte, sich früher durchaus mit Teilen des nationalistischen Gedankenguts identifiziert zu haben. Dies sei heute jedoch nicht mehr so, sagte Zschäpe. Heute beurteile sie Menschen nicht nach Herkunft und politischer Einstellung, sondern nach Benehmen. Zschäpe bekräftigte in ihrer kurzen Erklärung ihre Entschuldigung an die Opfer des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) und ihre Hinterbliebenen und verwies dabei auf eine ihrer früheren, von einem Anwalt verlesenen Erklärungen. Er sei überrascht gewesen, erstmals die Stimme von Zschäpe zu hören, sagte der Anwalt der Nebenklage, Bernd Max Behnke. Die Stimme sei klar und deutlich gewesen. Welche Absicht hinter der Erklärung stecke, sei ihm aber nicht klar: "Und ob das letztendlich nur eine Erklärung ist, um sich zu schützen vor schwerer Bestrafung. Oder ob es tatsächlich den Tatsachen entspricht, das sei mal dahingestellt. Das können wir von außen nicht beurteilen." Sebastian Scharmer, ebenfalls Anwalt der Nebenklage, wurde da schon deutlicher: "Also überraschend war, dass Frau Zschäpe heute selbst etwas gesagt hat. Der Inhalt war gar nicht überraschend. Weil, das war Gleiche, den sie schon einmal hat vortragen lassen. Sie bedauert, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhard die Taten begangen hätten, sie aber ihre eigene Verantwortung daran nicht so richtig sieht. Das ist der wirklich gescheiterte Versuch, noch irgendwie hier das Ruder rumzureißen. Und wenn es die Anwälte schon nicht schaffen, dann vielleicht mit einer eigenen Erklärung. Aber das kann es am Ende nicht bringen." Zschäpe steht seit dem 6. Mai 2013 vor Gericht. In eine von ihrem Anwalt verlesenen Erklärung hatte sie im Dezember vergangenen Jahres jede Mitwirkung an der Mordserie der rechtsextremistischen Gruppe bestritten. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr Mittäterschaft an zehn Morden und zwei Sprengstoffanschlägen vor, die dem NSU, zugeordnet werden. Zschäpe ist die einzige Überlebende des NSU-Trios. Ihre beiden Freunde Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sollen die Taten überwiegend aus Fremdenhass verübt haben.