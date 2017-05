Obdachlosen angezündet: Staatsanwalt wirft Angeklagten Anschlag vor

Im Prozess wegen versuchten Mordes gegen sechs junge Flüchtlinge hat die Staatsanwaltschaft sechs der sieben jungen Männer einen heimtückischen und grausamen Anschlag vorgeworfen. Die 16- bis 21-Jährigen hätten billigend in Kauf genommen, dass der Mann in dem Berliner U-Bahnhof selbst hätte Feuer fangen und "qualvoll verbrennen" können, hieß es in der am Dienstag zum Auftakt vor dem Landgericht verlesenen Anklage.



Die mit Spannung erwartete Verhandlung begann schleppend. Es gab Anträge von Verteidigern und Unterbrechungen. Einer der Verteidiger beantragte zum Prozessauftakt eine Beratungspause. Zuvor hatte die Vorsitzende Richterin Regina Alex den Eltern eines der minderjährigen Angeklagten Dolmetscherkopfhörer verweigert.

Das Verfahren vor der Jugendkammer wurde von einem großen Medienandrang begleitet. Den sechs in Syrien und Libyen geborenen Angeklagten wird vorgeworfen, in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag versucht zu haben, einen im U-Bahnhof Schönleinstraße schlafenden Obdachlosen mit einem Feuer zu töten. Einem weiteren Syrer wird unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen.

Staatsanwalt geht von Mordversuch aus

Staatsanwalt Martin Glage sagte vor Journalisten, die jungen Männer hätten zwar keine Mordabsicht gehegt, den Tod des Manns aber billigend in Kauf genommen, sagte Glage.

Es handle sich mutmaßlich um "eine spontane Tat aus Langeweile". Zu berücksichtigen sei, dass dem Geschädigten letztlich nichts passiert sei, sagte Glage weiter. Fahrgäste einer einfahrenden U-Bahn hatten das Feuer gelöscht, als die Angeklagten bereits geflohen waren. "Das wird ganz sicher nicht in den Bereich gehen wie lebenslang oder zweistellige Haftstrafen", sagte Glage über das zu erwartende Strafmaß. Er erwarte Haftstrafen "im mittleren Bereich".



Nur einer Verdächtiger als Erwachsener angeklagt

Nur der zur Tatzeit 21-jährige Hauptangeklagte Nour N., der das Feuer entzündet haben soll, ist als Erwachsener angeklagt. Die übrigen werden als Jugendliche behandelt oder als Heranwachsende - und damit als Erwachsene mit verminderter Schuldfähigkeit.

Die meisten Angeklagten waren als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland gekommen und zum Tatzeitpunkt in einer Unterkunft untergebracht. Die Polizei nahm die jungen Männer nach Veröffentlichung von Überwachungsaufnahmen noch am Folgetag fest.

Die Bilder der lachenden Männer, die sich vom Bahnhof entfernten, als das Feuer bereits auf die Kopfunterlage des Obdachlosen übergriff, hatten bundesweit für Entsetzen gesorgt.