Auf diesen Bildern soll zu sehen sein, wie der Mann, der verdächtigt wird, mit einem Lkw auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast zu sein, von der Polizei in einem Transporter weggefahren wird. Der Sender RBB meldete unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass der festgenommene mutmaßliche Fahrer aus Pakistan stammt. Er sei am 31.12.2015 in Passau nach Deutschland eingereist und der Polizei wegen geringfügiger Delikte bekannt. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Der RBB meldet weiter, bei einem Polizeieinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft im stillgelegten Flughafen Tempelhof seine vier junge Männer befragt worden. Es habe aber keine Festnahmen gegeben. Die Polizei geht davon aus, dass der Lkw am Montagabend vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gesteuert wurde. Dabei waren mindestens zwölf Menschen getötet und 48 weitere verletzt worden. Aus dem Lkw wurde ein Toter geborgen der aber nicht der Fahrer gewesen sein soll. Der Lastwagen wird nach Polizeiangaben zur weiteren Spurensicherung vom Tatort abgeschleppt.