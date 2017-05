Polizei fahndet: Frau in Berlin niedergeschlagen - haben diese Drei etwas gesehen?

Im Schutze der Dunkelheit hat er brutal zugeschlagen: Am Berliner Alexanderplatz hat ein Mann eine 24-jährige Frau am 26. März 2016 gegen 4.50 Uhr mit der Faust so heftig geschlagen, dass sie zu Boden stürzte und bewusstlos wurde. Sie erlitt schwere Gesichtsverletzungen und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei Berlin fahndet nun öffentlich nach Zeugen dieser brutalen Attacke. Ein Überwachungsvideo vom Berliner Alexanderplatz zeigt eine junge Frau und zwei Männer, die direkt hinter dem Opfer gegangen sind und nach Annahme der Polizei Zeugen des Überfalls geworden sein müssen.

Die Kriminalpolizei fragt deswegen:

Wer kennt die Personen auf dem Video bzw. kann Angaben zu deren Aufenthaltsorten machen?

Wer hat die abgebildeten Personen am 26. März 2017 auf dem Alexanderplatz in der Zeit zwischen 4.20 Uhr und 5 Uhr gesehen?

Wer hat die Tat beobachtet und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet?

Wer kann sachdienliche Angaben zu den Tätern und/oder zum Tathergang machen?

Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-953100, per E-Mail an lka531@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.