Es ist eine beklemmende Stille am Tatort. Polizisten schirmen die Straße ab. Viele Menschen fragen, wie sie zur Arbeit kommen sollen. Hinter den Absperrungen ist der LKW, der in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt raste, noch zu sehen. Viele trauern. Sie zünden Kerzen an, legen Blumen nieder, weinen. Zwölf Menschen starben bei dem mutmaßlichen Anschlag. Der festgenommene Verdächtige soll aus Pakistan stammen und in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft gewohnt haben. Derweil haben sich die Innenminister von Bund und Ländern gegen eine Absage von Weihnachtsmärkten in Deutschland ausgesprochen.