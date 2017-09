Verschleierte Frau attackiert Dessous-Verkäuferin

Eine vollverschleierte Frau soll in Berlin die Verkäuferin eines kleinen Modegeschäftes angegriffen und geschlagen haben. Beim Vorfall im Stadtteil Neukölln wurde die Besucherin offensichtlich aggressiv, weil im Schaufenster sowohl Dessous als auch Kopftücher gezeigt wurden. Die 40-jährige, arabischstämmige Verkäuferin wurde leicht verletzt. Die Angreiferin entkam zunächst. Der Vorfall habe sich bereits am 26. August ereignet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ob die Angreiferin aus religiösen Motiven handelte, ist der Berichterstattung zufolge möglich, aber völlig unklar.

Dresden Amerikanischer Tourist zeigt betrunken Hitlergruß und wird verprügelt DPA

Der Personenbeschreibung zufolge trug die aggressive Frau einen sogenannten Nikab, das ist eine komplette Kopfverhüllung, die einer Burka ähnelt und bei der nur die Augen frei bleiben. Zuerst hatten "Bild" und "B.Z." über den Vorfall berichtet.



Verschleierte Angreiferin holte sich Verstärkung

Nach Angaben der Polizei kam die Angreiferin zwei Mal in das arabisch geführte Geschäft. Beim ersten Mal pöbelte sie auf Deutsch und Türkisch und wurde rausgeworfen. Beim zweiten Mal kam sie gemeinsam mit einer weiteren Frau und griff die Verkäuferin an. Die Polizei stützt sich weitgehend auf die Aussagen des verletzten Opfers.

Die Frau gab an, dass sie unter der verrutschten Verhüllung der Angreiferin blonde Haare und eine Tätowierung am Hals gesehen habe. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Polizei ermittelt.