Mindestens zwölf Menschen starben, als ein Todesfahrer in Berlin gestern mit einem mit Stahl beladenen Sattelschlepper mitten in einen belebten Weihnachtsmarkt hineinfuhr. Die Vermutung, dass es sich bei der Bluttat um einen Terroranschlag handelte, wird immer konkreter.

Anschlag wurde mitten in Berlin verübt

Die oben stehende Ansicht und die unten stehende Karte zeigen den Ort des Geschehens: Gegen 20 Uhr fuhr laut Polizeiangaben ein dunkelgrauer Scania-Sattelschlepper mit polnischem Kennzeichen von der Kantstraße kommend (1) über den Gehweg (2) mitten in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz. Auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern wurden Menschen überrollt, Buden eingedrückt, Marktstände zerstört. Schließlich bog der Laster Richtung Budapester Straße (3) ab, warf dabei eine Bude komplett um und kam am Fuße der Gedächtniskirche zum Stehen. Im Anschluss floh ein Verdächtiger rund zwei Kilometer zu Fuß durch den nördlich gelegenen Tiergarten. Er wurde von einem Augenzeugen verfolgt, der der Polizei per Handy ständig die aktuelle Position durchgab. In der Nähe der Siegessäule (4) konnte eine Polizeistreife den Flüchtigen stellen und festnehmen.





Hinweis zur interaktiven Karte: Sie können in die obenstehende Karte hinein- und herauszoomen und außerdem den Kartenausschnitt verändern. Die Markierung mit der Nummer 4 liegt außererhalb des sichtbaren Ausschnitts im Nordosten des Breitscheidplatzes.