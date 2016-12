Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt fahnden Ermittler unter Hochdruck nach dem womöglich bewaffneten Täter und etwaigen Komplizen. Auch die Hintergründe des Angriffs und der genaue Tatablauf beschäftigen die Sicherheitsbehörden am Mittwoch weiter. Der Innenausschuss des Bundestags will gegen Mittag in einer Sondersitzung über den Anschlag beraten. Die meisten Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt sollen derweil wieder öffnen. Der Breitscheidplatz, wo am Montag ein Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gerast war, bleibt jedoch weiter abgeriegelt.

Zwar reklamierte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Angriff auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche für sich. Allerdings steht bislang nicht fest, ob wirklich eine so weit verzweigte Organisation hinter dem Anschlag steht oder der Täter auf eigene Faust handelte. Der IS hatte über sein Sprachrohr Amak verbreitet, der Angriff sei eine Reaktion auf Aufrufe gewesen, die Bürger von Staaten der Anti-Terror-Koalition anzugreifen.

Lesen Sie die Ereignisse in Berlin im Ticker.

+++ 11.35 Uhr: Verdächtiger wegen Körperverletzung polizeibekannt +++

Laut Informationen der "Bild"-Zeitung ist der Verdächtige der Polizei wegen Körperverletzung bekannt, habe aber nicht angeklagt werden können, weil er untergetaucht sei. Er sei eingebettet in ein großes Islamisten-Netzwerk.



+++ 11.25 Uhr: Sicherheitskreise: "Unmittelbar bevorstehende Maßnahmen" in NRW +++

Nach dem Anschlag in Berlin gehen Sicherheitskreise von "unmittelbar bevorstehenden Maßnahmen" in Nordrhein-Westfalen aus.

+++ 11.20 Uhr: Ausweisdokument des Verdächtigen im Kreis Kleve ausgestellt +++

Die Duldungspapiere, die im Fußraum des LKW gefunden wurden und auf den Tunesier Anis A. ausgestellt sein sollen, sollen im Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen ausgestellt worden sein.



+++ 11.03 Uhr: Medien: Polizei fahndet bundesweit nach Verdächtigem +++

Nach dem Anschlag in Berlin fahndet die Polizei nach Informationen der Mainzer "Allgemeinen Zeitung" und des Hessischen Rundfunks bundesweit und nicht öffentlich nach einem Verdächtigen. Im Fußraum des Führerhauses des Lkw, der am Montagabend in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast war, sei eine Duldung mit den Personalien gefunden worden. Laut Informationen von "Spiegel Online" ist das Ausweisdokument auf einen tunesischen Staatsbürger namens Anis A. ausgestellt, 1992 in Tataouine geboren.

+++ 10.49 Uhr: Weitere Festnahme von falschem Verdächtigen +++

Nach Informationen des rbb gab es in den frühen Morgenstunden eine weitere Festnahme eines Tatverdächtigen. Auch diese Person habe sich aber nicht als Täter herausgestellt. Ob sie wieder auf freiem Fuß ist, berichtet der Sender nicht. Auch der rbb berichtet, wie zuvor die "Bild", dass die Ermittler davon ausgehen, dass der Attentäter verletzt sei. Es habe einen Kampf mit dem polnischen Lkw-Fahrer im Fahrerhäuschen gegeben

+++ 10.11 Uhr: Polizei hat 80 "ernstzunehmende Hinweise" auf Täter +++

Nach Angaben der Polizei sind mehr als 500 Hinweise aus der Bevölkerung zum Attentat von Berlin eingegangen. 80 davon nehme man so ernst, dass man sie weiter verfolge, sagte Polizeipräsident Klaus Kandt dem rbb. Darüber hinaus hätten die Beamten Videoaufzeichnungen gesichert und der Tatort werde mit Spürhunden untersucht. "Die Ermittlungen laufen auf vollen Touren und ich bin guter Dinge, dass wir zu einem Erfolg kommen", sagte Kandt.

+++ 9.43 Uhr: Bericht - Verletztes Opfer bangt um Mutter +++

Einem Bericht von "RP Online" bangt ein 40-jähriger Mann aus Neuss um seine Mutter. "Wir rechnen mit dem Schlimmsten", sagt der Schwerverletzte, der in einem Krankenhaus in Berlin behandelt werde. Die Reise nach Berlin sei ein Geschenk für seine Mutter gewesen. Er habe immer noch noch keinen Kontakt zu ihr gehabt. "Aber ich habe ja gesehen, was mit ihr passiert ist." Beide hätten zusammen in einer Glühweinbude gestanden, als der Lkw angerast kam. Die Bude wurde zerstört, der Mann erlitt mehrere Beckenbrüche, kam aber mit dem Leben davon. Über den Zustand seiner Mutter herrscht Unklarheit. "Wir haben sogar die extra eingerichtete Angehörigen-Hotline angerufen", sagt der 40-Jährige. "Aber wir warten noch immer auf Antworten."

+++ 9.20 Uhr: Kölner Polizeipräsident fürchtet nach Berliner Anschlag Nachahmer +++

Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies vor Nachahmern gewarnt. "Ich habe immer die Sorge, dass es Nachahmer gibt", sagte Mathies dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Es gibt nichts Schlimmeres, als dann sagen zu müssen: Wir hätten etwas tun können und haben es nicht getan." Die Kölner Polizei reagiert mit verschärften Kontrollen auf den Weihnachtsmärkten und den Straßen sowie mit Hindernissen für Lastwagen an sensiblen Punkten auf den Berliner Anschlag. "Wir prüfen derzeit in enger Abstimmung mit der Stadt, welche Fahrzeuge in die Innenstadt einfahren dürfen und an welchen Stellen wir das verhindern wollen", sagte Mathies. Polizisten mit Maschinenpistolen und Schutzwesten sollen zusätzliche Sicherheit bieten. Eine Absage der Weihnachtsmärkte sei keine Option gewesen, sagte Mathies. Auch der Dom rückt stärker in den Fokus der Polizei, Einlasskontrollen vor Gottesdiensten werden derzeit geprüft. "Ich habe den Dom und das Umfeld mit allen Auswirkungen, die diese große Kirche mit sich bringt, im Blick", sagte Mathies.

+++ 8.26 Uhr: Breitscheidplatz bleibt gesperrt +++

Der Schauplatz des Anschlags auf einen Berliner Weihnachtsmarkt, der Breitscheidplatz, bleibt auch am Mittwoch weiträumig abgeriegelt. Die Polizei begründete diesen Schritt mit der andauernden Ermittlungsarbeit des Landeskriminalamtes. Zu der Bluttat vom Montagabend seien inzwischen 508 Hinweise über das dafür bereitstehende Telefon eingegangen, twitterte das Polizeipräsidium in Berlin.

+++ 6.36 Uhr: Polnischer Lkw-Fahrer lebte laut Bericht bei Anschlag noch +++

Der polnische Lkw-Fahrer, der beim Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt auf dem Beifahrersitz saß, hat nach Informationen der "Bild"-Zeitung bis zum Attentat noch gelebt. Das habe die Obduktion ergeben, berichtete die Zeitung auf ihrer Internetseite. Ein Ermittler habe von einem Kampf gesprochen. Die Rede ist auch von Messerstichen. Nach dem Attentat wurde der Pole tot im Lkw gefunden. Nach dpa-Informationen wurde er mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen. Von ihr fehlt bislang jede Spur.

+++ 6.12 Uhr: Ermittler "zuversichtlich", bald einen Tatverdächtigen zu fassen +++



"Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir vielleicht schon morgen oder in naher Zukunft einen neuen Tatverdächtigen präsentieren können", sagte der Vorsitzende des Bunds Deutscher Kriminalbeamter, André Schulz, am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner Spezial". Vieles könne derzeit nicht verraten werden, aber es gebe "gute Hinweise" und "sehr viele Ansatzpunkte". Die Berliner Polizei hat nach eigenen Angaben mehr als 500 Hinweise zu dem Anschlag erhalten. Neben Zeugenaussagen werten die Ermittler Schulz zufolge DNA-Spuren und Fingerabdrücke aus. Mit GPS-Daten vom Tatabend werde nach dem Handy des Täters gesucht. Auf dieser Basis könne ein Bewegungsbild erstellt werden. "Wir haben viele Möglichkeiten, um die Person auch zu finden", sagte Schulz.

+++ 23.46 Uhr: Nach Berliner Anschlag: Zwei Frauen aus Israel und Italien vermisst +++

Unter den Opfern sind wahrscheinlich auch mehrere Ausländer. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa wird eine 31-jährige Frau aus Sulmona in den Abruzzen vermisst, die seit mehreren Jahren in Berlin lebt. Ihr Handy sei am Ort des Anschlags am Breitscheidplatz gefunden worden. Die Familie sei noch in der Nacht zum Dienstag vom Außenministerium informiert worden, sagt der Vater der Frau der Ansa. Seine Frau und sein Sohn seien inzwischen in Berlin, wo sie auf die Ergebnisse eines DNA-Tests warteten. "Aber ich mache mir keine Illusionen." Die 31-Jährige, die seit 2013 in Deutschland lebte, war bei einem Transportunternehmen in Berlin beschäftigt. Sie wollte am Donnerstag für die Weihnachtstage in die Heimat fliegen.

+++ 20.24 Uhr: Der "Islamische Staat" beansprucht die Tat +++