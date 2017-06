BKA warnt: Die neuen Tricks der Geldautomaten-Gangster

Gerade erst hat der Geldautomat seinen 50. Geburtstag gefeiert, passend dazu, scheint er sich in einer Art Midlife crises zu befinden. Denn Angriffe auf die cash machines werden immer häufiger, so das Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Mit brachialen Mitteln gingen die Täter vor, so das BKA. Um einen Automaten zu Sprengen werde ein Gasgemisch in die Maschine eingeleitet. Sabine Vogt ist Abteilungsleiterin des kriminaltechnischen Instituts. "Die Täter selber gehen hoch professionell und organisiert vor. Teilweise haben wir regional agierende Täter und Gruppierungen, teilweise aber auch vor allem aus den Niederlanden und Polen. Besonders betroffen sind Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen." Um an Geld zu gelangen, müsste der Automat aber nicht gleich zerstört werden. Den Tätern stünden immer ausgefeiltere Methoden zur Verfügung, um nicht nur die Bank, sondern auch den Kunden zu bestehlen. Dirk Büchner ist Cybercrime-Experte beim BKA. "Eine neu, modernere Möglichkeit, die Kartendaten von dem Magnetstreifen auszulesen, ist ein solcher Deep-Insert-Skimmer, der nicht auf dem Gerät angebracht ist, sondern praktisch hier in dem Eingabeschlitz für die Geldkarte sitzt. Den sehen Sie von außen nicht. Der hat einen ganz kleinen Speicherchip, worauf dann die Täter die Kartendaten speichern und auslesen können." Diese Daten werden dann genutzt, um Geld vom Konto des Opfers abzuheben, ganz ohne brachiale Gewalt gegen den Automaten. Doch, wie kann sich der Kunde vor Betrug schützen? "Sie müssen natürlich immer kritisch sein, immer gucken, gibt es an einem solchen Geldausgabeautomat Dinge, die Ihnen merkwürdig vorkommen, lockere Teile. Dann sollten Sie die Finger von dem Geldautomaten lassen und natürlich der Bank Bescheid sagen, was sie festgestellt haben." Augen auf am Automaten also. Das gelte auch für Kameras, die Kriminelle anbringen, um das Eintippen der Geheimzahl mitzuschneiden. Das Zahlenfeld dabei gut abdecken, so der Tipp vom BKA.