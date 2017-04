Bewaffneter vergewaltigt 23-Jährige vor den Augen ihres Freundes

Sie wollten die frühlingshaften Temperaturen zum Zelten in Wassernähe nutzen - und wurden Opfer eines brutalen Überfalls: In der Bonner Siegaue (Höhe Bonn-Geislar) ist eine 23-jährige Frau von einem unbekannten und derzeit noch flüchtigen Mann vergewaltigt worden. Ihr drei Jahre älterer Freund musste die Tat miterleben, nachdem der Täter auch ihn zuvor massiv mit einem größeren Messer bedroht hatte, berichtet die Polizei in ihrer Mitteilung.

Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 0.30 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einer Wiese in der Nähe der Siegfähre. Der mutmaßliche Täter habe sich dem im Zelt befindlichen Paar genähert und dieses attackiert. In der Folge habe der Mann die 23-Jährige gezwungen, das Zelt zu verlassen, ehe er sie anschließend und unter Beiseins des Freundes vergewaltigte. Nach dem Übergriff flüchtete der auf 20 bis 30 Jahre geschätzte Mann in Richtung Rhein. Der Partner des Opfers alarmierte daraufhin Polizei und Rettungskräfte. Beide befinden sich derzeit in seelsorgerischer Behandlung.

Vergewaltiger trotz intensiver Fahndung noch flüchtig

Trotz sofort eingeleiteter und intensiver Fahndungsmaßnahmen, die unter anderem auch den Einsatz eines Polizeihubschraubers beinhalteten, habe man bislang noch keinen Tatverdächtigen festnehmen können, bestätigte ein Sprecher der Bonner Polizei gegenüber dem stern. "Es sind jedoch bereits mehrere Zeugenhinweise eingegangen. Zudem führen wir mit den beiden Opfern weitere Gespräche, um auf Basis einer detaillierteren Beschreibung auch das Phantombild des Täters zu verfeinern." Dass zur Tatzeit Dunkelheit geherrscht habe, mache es natürlich nicht einfacher, so der Sprecher weiter.

Dennoch hätten auch die Aussagen von Gästen einer Feier unweit des Tatorts, der zu dieser Jahreszeit Angaben des Sprechers zufolge "eher unbelebt ist", wichtige Anhaltspunkte für die Ermittlungen geliefert. Mit der Täterbeschreibung gehe man derzeit zudem gezielt an verschiedene organisatorische Stellen, um weitere Hinweise auf den Flüchtigen zu erhalten.

Polizei Bonn hofft auf Zeugenhinweise zum Täter

Parallel hofft die Polizei zudem auf weitere Zeugen, die Angaben zum Vergewaltiger und/oder zum Tathergang machen können. Der Täter selbst wird wie folgt beschrieben:

ca. 20-30 Jahre alt und dunkelhäutig

ca. 180 Zentimeter groß, schmale Statur

sprach gebrochenes Englisch

trug zum Tatzeitpunkt eine helle Jeans und eine kurze Sommerjacke

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei Bonn in Verbindung zu setzen.