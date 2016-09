Zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod einer Frau und ihres elf Jahre alten Sohnes in Bonn hat die Polizei den tatverdächtigen Vater des Jungen festgenommen. Der als mutmaßlicher Täter gesuchte Mann sei am frühen Dienstagmorgen in Duisburg gefasst worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Passant hatte den 46-Jährigen demnach am frühen Dienstagmorgen auf einer Duisburger Straße erkannt. Der Verdächtige leistete laut Polizeiangaben bei seiner Festnahme keinen Widerstand.



Der mutmaßliche Doppelmörder soll laut "Bild"-Zeitung Marc S. heißen und als Fahrer für eine Bäckerei gearbeitet haben. Er war nach der Tat schnell ins Visier der Fahnder geraten. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen.

Die 48 Jahre alte Frau und ihr Sohn waren am Sonntag leblos in ihrer Wohnung gefunden worden. Nachbarn hatten die Polizei alarmiert, weil sie sich um die beiden Sorgen machten. Der Sohn soll an einer pflegeintensiven Erkrankung" gelitten haben, die Mutter habe sich intensiv um ihn gekümmert. Die Leichen der Opfer wurden zur Ermittlung der Todesursache in die Bonner Rechtsmedizin gebracht.