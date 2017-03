Verfolgungsjagden spielen sich in der Regel auf der Straße ab. Nicht so in diesem Fall: Polizisten aus der brasilianischen Stadt Santa Vitória sind Drogenschmugglern auf den Fersen.

Die fünf Männer wollen mit einem Flugzeug entkommen. Doch die Polizei verhindert die Flucht. Das Einsatzfahrzeug rammt die Maschine, das hintere Ruder wird beschädigt.

Die ungewöhnliche Festnahme hat sich gelohnt. An Bord findet die Polizei Kokain im Wert von rund 200.000 US-Dollar.

Das Video stammt bereits von 2013. Die filmreife Überführung erlangt im Netz erst jetzt Berühmtheit. Bei Facebook wurde der Clip in wenigen Tagen über 4 Millionen Mal angesehen.