Sie wird verdächtigt, ihren Geliebten dazu angestiftet zu haben, ihren Ehemann umzubringen. In der brasilianischen Stadt Rio de Janiero wurde am Freitag die Witwe des griechischen Botschafters Kyriakos Amiridis von Polizisten zum Verhör geführt. Mehrere Journalisten versuchen, einen Kommentar von der Frau zu bekommen. Der 59-jährige Diplomat war am Donnerstag tot in einem ausgebrannten Wagen im Norden von Rio de Janeiro entdeckt worden. Seine Frau hatte ihn drei Tage zuvor als vermisst gemeldet. Die Annahme, es könnte sich um eine Entführung handeln, wurde von der Polizei rasch verworfen. Der Liebhaber der Frau des toten Botschafters, ein Polizist, soll den Mord an dem Diplomaten gestanden haben. Als mutmaßlicher Mittäter wurde ein Vetter des Polizisten festgenommen. Dieser habe ausgesagt, dass die Frau des Botschafters umgerechnet mehr als 20.000 Euro für die Ermordung ihres Mannes geboten haben soll, sagte der zuständige Polizeichef: "Sie hat sich in Widersprüche verwickelt. Sie hat viel geweint. Und dann hat sie gesagt, dass es in Wirklichkeit der Polizist war, der schuld am Mord an ihrem Mann sei." Der Vetter habe den Mord ebenfalls gestanden, nachdem er nicht das versprochene Geld erhalten habe. Der Botschafter sei in seiner Wohnung getötet worden. Ein blutbeflecktes Sofa sei dort beschlagnahmt worden. Die Frau weist nach Angaben der Polizei alle Vorwürfe zurück.