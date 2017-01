Ein verlassener Ehemann hat am Silvesterabend in Brasilien blutige Rache an seiner Frau und deren Familie geübt: Er stürmte kurz vor Mitternacht eine Party zum Jahreswechsel und erschoss seine Frau, den gemeinsamen achtjährigen Sohn und zehn weitere Familienmitglieder, wie Lokalmedien berichteten. Der 46-Jährige nahm sich nach der Tat das Leben.

Die Opfer gehörten zur selben Familie

Die Gewalttat ereignete sich in der Stadt Campinas rund hundert Kilometer von São Paulo entfernt. Berichten zufolge hatte sich das Paar erst kürzlich getrennt.





Die zwölf Getöteten gehörten alle zur selben Familie. Nach Angaben der Polizei wurden drei Gäste der Party durch Schüsse verletzt, vier weitere blieben unversehrt. Einer von ihnen konnte sich demnach in ein Bad flüchten und von dort aus die Polizei alarmieren.

Brasiliens Präsident Michel Temer äußerte sich im Kurzbotschaftendienst Twitter erschüttert über die Tat und sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus.