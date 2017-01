Bundespolizei plant deutliche Personal-Aufstockung an Südgrenze

Die Bundespolizei richtet sich mit einer geplanten Verdopplung ihrer Personalstärke an der deutschen Südgrenze auf einen dauerhaften Flüchtlingszustrom ein. Im Grenzabschnitt zwischen Lindau am Bodensee und Freilassing etwa solle die Zahl der ständig stationierten Bundespolizisten in den kommenden Jahren von 550 auf mehr als 1100 aufgestockt werden, sagte der Chef der örtlichen Bundespolizeiinspektion, Reinhard Tomm, am Dienstag. O-TON RAINER SCHARF, PRESSESPRECHER BUNDESPOLIZEIINSPEKTION ROSENHEIM "Wir stellen immer wieder Schleuser fest im Zuge dieser Grenzkontrollen. Es sind aktuell zwischen 20 und 30 Schleuser im Monat. Das heißt, mindestens jeden zweiten Tag haben wir einen mutmaßlichen Schleuser im Zuge unserer Grenzkontrollen." In der Region Rosenheim würden so viele Flüchtlinge wie an keinem anderen Grenzabschnitt in Deutschland verzeichnet. 77.000 seien es hier im vergangenen Jahr gewesen, so die Bundespolizei. Um der Belastung Herr zu werden, sollen vom Sommer an zwei weitere Inspektionen in Freilassing und Kempten eingerichtet werden. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hat angekündigt, die Grenzkontrollen so lange wie nötig zu verlängern.