Busfahrer flüchtet nach schwerem Unfall mit Dutzenden Toten

Der Bus, der auf einem Parkplatz in der Stadt Gonaives in Haiti abgestellt wurde, hat noch Blutspuren an der Front. Das Fahrzeug war am Wochenende in eine Gruppe von Passanten gefahren. Dabei kamen nach offiziellen Angaben mindestens 38 Menschen ums Leben, es gab Dutzende Verletzte. Unter den Opfern sollen auch zahlreiche Kinder sein. Den Angaben zufolge hatte der Bus zunächst zwei Passanten überfahren, bevor er mehrere Kilometer später Teilnehmer einer Parade überrollte. Wie es dazu kommen konnte sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher: "Der Busfahrer ist geflohen. Wir haben keine Informationen über ihn. Wir erwarten, dass die Verantwortlichen des Busunternehmens uns mehr über ihn sagen." Die zahlreichen Verletzten wurden in mehreren Krankenhäusern behandelt, einige befinden sich in einem kritischen Zustand. Der Straßenverkehr in Haiti gilt als besonders gefährlich und chaotisch. Immer wieder kommt es hier zu tödlichen Unfällen und Fahrerflucht.