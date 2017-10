Gleich mehrere Kunden in Valparaiso, Chile, zeigen Zivilcourage: Ein Mann reagiert schnell und wirft einen Räuber zu Boden. Als die Polizei eintrifft, halten sechs Kunden den Täter auf dem Boden fest.

Dieser Mann ist kurz davor, die Kasse auszurauben, als ein wachsamer Kunde einschreitet. Das alles passiert in einem Supermarkt, in Valparaiso, USA. Als die örtliche Polizei am einschritt, sah sie nur noch, wie sechs Männer den Verdächtigen festhielten. Mittlerweile sitzt der Täter für Raub in Haft. Die Polizei von Valparaiso, bewundert die Zivilcourage und Wachsamkeit der Kunden.