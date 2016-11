Nach dem Fund von drei Leichen in einem Gefrierschrank im dänischen Aabenraa (Apenrade) fahndet die Polizei international nach dem Ehemann und Vater der Getöteten. Er wird verdächtigt, seine 27 Jahre alte Frau und die sieben und neun Jahre alten Töchter getötet zu haben. Sie wurden am Sonntagabend in einer Wohnung in Apenrade gefunden, nachdem Verwandte der Frau die Polizei alarmiert hatten.

Wie die dänische Polizei am Dienstag mitteilte, ist der Mann am Freitagabend in ein Taxi nach Flensburg gestiegen. Die Polizeidirektion Flensburg bestätigte diesen Weg des 33-Jährigen am Dienstag nicht. "Wir nehmen an, dass er von dort aus weitergereist ist und sich nicht mehr in Deutschland aufhält", so die Polizei in Südjütland. Nach Angaben der Ermittler soll er am Samstag ein Flugzeug in Richtung Türkei bestiegen haben.



Rechtsmediziner müssen jetzt mit einer Obduktion klären, wie und wann die Frau und ihre Kinder starben. Apenrade liegt etwa 30 Kilometer nördlich von Flensburg.