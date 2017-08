Polizei hebt U-Boot - doch Kim Wall bleibt verschwunden

Die dänische Polizei suchte am Sonntag weiter nach einer verschwundenen schwedischen Journalistin. Am Samstag war das private U-Boot des Erfinders Peter Madsen gehoben worden. Die Leiche der 30-jährigen Kim Wall sei bisher nicht gefunden worden, teilte die Polizei nach der Untersuchung des U-Bootes mit. Dem 46-jährigen Madsen wird fahrlässige Tötung im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Journalistin vorgeworfen. Sie recherchierte zu einer Geschichte über den Mann, als sie verschwand. Kurz zuvor soll sie an Bord des U-Bootes gesehen worden sein. Madsen wies die Vorwürfe zurück. Es sagte, er habe die Frau nach einer Fahrt mit dem U-Boot auf einer Insel im Kopenhagener Hafengebiet abgesetzt. Das von ihm entworfene 18 Meter lange Boot sei erst danach gesunken. Madsen selbst konnte gerettet werden. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die die Frau unmittelbar von ihrem Verschwinden gesehen haben, um den Fall lösen.