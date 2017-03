Die 99-jährige Annie wollte unbedingt noch mal ins Gefängnis

Sie war bei der Polizei, um eine Anzeige aufzugeben, da kam ihr die Idee: Ihre 99-jährige Tante Annie wollte für ihr Leben gern einmal im Gefängnis sitzen, hatte aber nie etwas Böses getan. Es war einer der letzten Wünsche auf ihrer Liste. Also plante die Nichte das weitere Vorgehen ...

Annie wurde von der Polizei in ein Gefängnis in Nijmegen Zuid gebracht, abgeführt in Handschellen, über das ganze Gesicht strahlend. Der Wunsch, einmal verhaftet zu werden, gehört zu den Dingen, die sie auf ihrer bucket list hat und unbedingt noch erleben will. An diesen kann sie nun ein Häkchen setzen.





Peter Smit von dem Revier, in dem die alte Dame einsaß, erzählte dem britischen "Independent", dass Annie nur für ein paar Minuten in der Zelle war. "Sie wollte das, weil es auf ihrer Wunschliste stand. Sie hat in ihrem Leben nicht eine Straftat begangen und dachte, es wäre eine spannende Erfahrung. Wie man auf den Fotos unseres Facebook-Postings sehen kann, fand sie es großartig, mit Handschellen in der Zelle zu sitzen."

Das Facebook-Posting der Politie Nijmegen-Zuid hat inzwischen tausende Likes und zahlreiche Kommentare. Annies Fotos wandern zurzeit in den sozialen Netzwerken um die ganze Welt. Ein User schrieb: "Der glücklichste Insasse der Welt", ein anderer "Du bist ein niemand, wenn du nicht mal im Knast gesessen hast. Gut gemacht, Annie!"

Ein Polizist erklärt: "Normalerweise machen wir so etwas nicht, aber wir haben eine Ausnahme gemacht. Wir bekommen viele ungewöhnliche Anfragen in unserem Beruf. Wir dachten, es wäre nett, etwas Besonderes für Annie zu tun." Für die ungewöhnliche Aktion erhalten die Polizisten bei Facebook viel Lob. Doch dass sie die Verhaftung für jemand anderen wiederholen würden, ist wohl unwahrscheinlich. Außer vielleicht, wenn man beweisen kann, dass man 100 Jahre alt ist ...