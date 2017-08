Vom Gefallen am Töten - die grausamsten deutschen Serienmörder

"Die gesetzeswidrige Tötung von zwei oder mehr Opfern durch denselben (oder dieselben) Straftäter in separaten Ereignissen." So definiert die US-Bundespolizei den Serienmord. Durch jede dokumentierte Epoche der Menschheit zieht sich das Phänomen, dass Menschen Lust daran finden, andere umzubringen. Auch in Deutschland gab es in den vergangenen Jahrhunderten einige grausige Serienmörder. Manche von ihnen gingen dabei bestialisch vor, verstümmelten ihre Opfer oder aßen sogar Teile von ihnen. Andere hinterließen Opfer, die friedlich schlafend aussahen und wieder andere wurden nur durch Zufall gefasst - hielt man ihren Mordserien doch jahrelang für natürliche Todesfälle. Klicken Sie sich durch die Fotostrecke für einen Blick in die Abgründe der menschlichen Psyche.